Обстріл ТЕС й атака "шахедами": як минули доба та ніч у регіонах (ФОТО)

Війська РФ протягом доби 22 жовтня й у ніч на 23 жовтня атакували низку регіонів України. Жертви є в Донецькій та Харківській областях, йдеться в зведеннях обласних військових адміністрацій.

Росіяни випустили понад 400 снарядів по Херсонщині

Протягом минулої доби окупанти здійснили 73 обстріли Херсонщини, випустивши 469 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ручних протитанкових гранатометів, танків, авіації та безпілотників. По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загарбники поцілили в:

житлові квартали населених пунктів області;

об'єкт критичної інфраструктури, інженерну споруду, комунальне підприємство, навчальний заклад та церкву в Херсонському районі;

територію транспортного підприємства та завод у Херсоні.

Ситуація на Миколаївщині. Окупанти відкривали вогонь із артилерії

На Миколаївщині о 10:48 22 жовтня росіяни обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади, поінформував начальник ОВА Віталій Кім.

За його словами, ворог застосовував артилерію. Постраждалих немає.

Обстріли Харківщини. Загарбники поранили двох людей

На Харківщині протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області, йдеться в повідомленні очільника ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що ворог завдав ударів керованими авіабомбами по селах Курилівка та Ківшарівка Куп'янського району. В Курилівці пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. Зазнала поранення 39-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки російських обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У Ківшарівці пошкоджено будівлі ПТУ та дитсадка, обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району, зазнав поранення чоловік 81 року. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", – додав чиновник.

Крім того, загарбники обстрілювали Плетенівку й Зибіне Чугуївського району, Петропавлівку, Кислівку, Дворічну Куп'янського району та інші населені пункти.

Війська РФ обстріляли 24 населені пункти в Запорізькій області

У Запорізькій області загарбники за добу здійснили 177 ударів по 24 населених пунктах, вказав керівник ОВА Юрій Малашко.

153 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська й інших прифронтових міст та сіл.

Росіяни здійснили 14 атак із безпілотників по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках та Кам'янському, авіаційний удар по Оріхову, а також обстріляли з реактивних систем залпового вогню Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське й П'ятихатки.

Внаслідок удару окупантів по цивільному сектору пошкоджено будинок. Мирні жителі не постраждали.

Доба на Донеччині. Окупанти вбили трьох людей і поранили стількох же

На Донеччині протягом 22 жовтня внаслідок російської агресії загинули троє людей, стільки ж отримали поранення, поінформував в.о. очільника ОВА Ігор Мороз.

Що стосується інформації станом на ранок 23 жовтня, то на Волноваському напрямку Вугледар зазнав семи артобстрілів, двох мінометних обстрілів, одного обстрілу "Градами", а також авіаудару. У Богоявленці пошкоджені господарчі споруди.

На Донецькому напрямку Авдіївка потрапила під масований артобстріл – одна людина загинула. В Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Ганнівка і Трудове, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram

На Горлівському напрямку пошкоджено два будинки в Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено пʼять приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. У Званівській громаді під вогнем перебувало Переїзне, в Лиманській громаді – Торське і Зарічне.

Загарбники атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК

Ввечері 22 жовтня обстріляли одну з теплових електростанцій компанії ДТЕК, повідомила пресслужба фірми.

Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.

На щастя, обійшлося без жертв.

Тривога 23 жовтня 2023: наслідки

У ніч на 23 жовтня українські військові збили 13 ворожих безпілотників Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-59 й один ударний дрон невстановленого типу, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Про знищення девʼяти "шахедів" інформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він розповів, що в Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували вогнеборці.

Щодо чергової ворожої атаки повідомили й у Хмельницькій ОВА.

Своєю чергою керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак писав, що під ранок агресор спрямував на область ракету. Її знищили оборонці з Повітряного командування "Схід".

А в Сумській ОВА вказували, що вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та громад. Зафіксовано 23 вибухи. Під вогонь потрапили Краснопільська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.