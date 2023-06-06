Обстріл трубопроводу на Харківщині. В ОВА розповіли, скільки аміаку витекло

Через обстріл аміакопровіду "Тольятті-Одеса", який російські окупанти здійснили ввечері 5 червня, витік аміаку становив 134 тонни. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, внаслідок обстрілу поблизу Масюківки Куп'янського району було пошкоджено ділянку аміакопроводу протяжністю 12 кілометрів.

Станом на 6 червня концентрація аміаку в повітрі не перевищує гранично допустимих норм. Як запевнив чиновник, необхідності в евакуації найближчих населених пунктів немає.

Однак в ОВА припускають, що росіяни можуть знову обстріляти аміакопровід.

"Ми не виключаємо повторних обстрілів цього магістрального аміакопроводу", – висловився Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні ввечері війська РФ пошкодили трубопровід із аміаком у Купʼянському районі Харківської області – сталася розгерметизація.

Вранці 6 червня Олег Синєгубов повідомив, що в момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км.