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Обстріл Запорізької області: частково зруйновано підприємство, є поранені (ФОТО)
Російські окупаційні війська 8 квітня обстріляли Оріхів та Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"Близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора нанесли удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилеглу територію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, окупаційні війська 6 квітня застосували РСЗВ для нанесення удару по п'ятиповерхівці в центрі Оріхова Запорізької області.