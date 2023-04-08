Обстріл Запорізької області: частково зруйновано підприємство, є поранені (ФОТО)

Російські окупаційні війська 8 квітня обстріляли Оріхів та Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора нанесли удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилеглу територію.

Наслідки обстрілів. Фото: пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупаційні війська 6 квітня застосували РСЗВ для нанесення удару по п'ятиповерхівці в центрі Оріхова Запорізької області.