Обстріл Запорізької області: Росіяни зруйнували гімназію та спортивний клуб

Вночі 17 вересня російські військові завдали ракетного удару по Запорізькій області. Ціллю загарбників стали гімназія "Перспектива", спортивний клуб і місцевий будинок культури в селі Таврійське. Будівлі частково зруйновані, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Також ЗС РФ вдарили по багатоповерхівкам в смт Степногірськ. Ніхто не постраждав, тому що люди зреагували на сигнал повітряної тривоги та встигли перейти до укриття.

В Оріхові після чергового обстрілу одна людина дістала поранення.

"Ворог, який не має успіху на фронті, системно нищить цивільну інфраструктури регіону. Окупант завдає ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", —прокоментував Старух.

Попереднього разу, 15 вересня, повідомлялося про обстріл Запоріжжя. Тоді зафіксували прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста.

До цього російські окупаційні війська вночі 12 вересня, близько 00:40, завдали ракетного удару по обласному центру Запорізької області. Чотирма ракетами С-300 було уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста.