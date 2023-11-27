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Обстріли Дніпропетровщини й Сумщини: як минув день у регіонах (ФОТО)

Дніпропетровщина, будинок, пошкодження
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, 27 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Російські окупанти протягом дня 27 листопада обстріляли кілька регіонів України. Відомо про одну постраждалу людину.

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Ситуація на Дніпропетровщині. Війська РФ поранили жінку

У Дніпропетровській області під вогнем перебував Нікопольський район, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Загарбники обстріляли район із важкої артилерії шість разів, поціливши по самому Нікополю й Марганецькій громаді.

У місті було поранено 51-річну жінку, вона лікуватиметься амбулаторно.

Фото 2 — Обстріли Дніпропетровщини й Сумщини: як минув день у регіонах (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, 27 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 3 — Обстріли Дніпропетровщини й Сумщини: як минув день у регіонах (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, 27 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 4 — Обстріли Дніпропетровщини й Сумщини: як минув день у регіонах (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, 27 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 5 — Обстріли Дніпропетровщини й Сумщини: як минув день у регіонах (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, 27 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 6 — Обстріли Дніпропетровщини й Сумщини: як минув день у регіонах (ФОТО)
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, 27 листопада 2023. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Ворог пошкодив адмінбудівлю, ліцей, храм, спортклуб. Крім того, побито сім багатоквартирних і 14 приватних будинків. Окупанти знищили одну й понівечили 12 господарських споруд. Також потрощено авто, лінію електропередач і газогін.

Як поінформували в Дніпропетровській обласній прокуратурі, правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Сумщини. Ворог застосував міномети

У Сумській області росіяни здійснили шість мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів, зазначили в пресслужбі ОВА.

Загалом зафіксовано 45 вибухів. 

Обстрілів зазнали Краснопільська (5 вибухів), Хотінська (22 вибухи), Новослобідська (2 вибухи) й Великописарівська (16 вибухів) громади.

Автор:
Артем Ющенко