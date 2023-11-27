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Обстріли Дніпропетровщини й Сумщини: як минув день у регіонах (ФОТО)
Російські окупанти протягом дня 27 листопада обстріляли кілька регіонів України. Відомо про одну постраждалу людину.
Ситуація на Дніпропетровщині. Війська РФ поранили жінку
У Дніпропетровській області під вогнем перебував Нікопольський район, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Загарбники обстріляли район із важкої артилерії шість разів, поціливши по самому Нікополю й Марганецькій громаді.
У місті було поранено 51-річну жінку, вона лікуватиметься амбулаторно.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Ворог пошкодив адмінбудівлю, ліцей, храм, спортклуб. Крім того, побито сім багатоквартирних і 14 приватних будинків. Окупанти знищили одну й понівечили 12 господарських споруд. Також потрощено авто, лінію електропередач і газогін.
Як поінформували в Дніпропетровській обласній прокуратурі, правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Обстріли Сумщини. Ворог застосував міномети
У Сумській області росіяни здійснили шість мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів, зазначили в пресслужбі ОВА.
Загалом зафіксовано 45 вибухів.
Обстрілів зазнали Краснопільська (5 вибухів), Хотінська (22 вибухи), Новослобідська (2 вибухи) й Великописарівська (16 вибухів) громади.