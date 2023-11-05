Обстріли Дніпропетровської та інших областей: як минув день у регіонах (ФОТО)

Війська РФ протягом дня 5 листопада обстріляли низку регіонів України, поранивши чи вбивши людей в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Росіяни обстріляли Херсон: поранені пʼятеро людей

Близько 11:00 російські окупанти обстріляли житлові сектори Херсона, повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Тоді з вибуховою травмою й осколковими пораненнями було госпіталізовано 61-річного чоловіка.

А близько 14:00 загарбники знову обстріляли обласний центр, унаслідок чого поранення отримали ще четверо містян.

Руйнування внаслідок обстрілу Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

Правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація на Дніпропетровщині. Ворог убив 77-річного чоловіка

У Дніпропетровській області росіяни обстрілювали Нікопольський район, поінформував очільник ОВА Сергій Лисак.

Через атаку Мирівської громади з артилерії постраждали двоє чоловіків віком 30 та 58 років. Із пораненнями передпліччя їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пізніше чиновник зазначив, що ворог здійснив артобстріл і Марганецької громади, вбивши 77-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Також було пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та сільськогосподарське підприємство.

Загалом окупанти випустили понад два десятки снарядів по Нікопольському району. Під обстріли потрапив і районний центр.

Результати обстрілів Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура / Facebook

А в Криворізькому районі українські військові знищили ворожу ракету.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом обстрілу Мирівської та Марганецької громад розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вибухи на Одещині. Війська РФ влучили в об’єкт інфраструктури

Вдень російські окупанти атакували Одещину ракетами, поінформував керівник ОВА Олег Кіпер.

Ціллю ворога стало цивільне судноплавство.

В Одеському районі зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури, троє співробітників отримали поранення.

Загарбники пошкодили адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю в навколишніх будинках вибило шибки та вікна.