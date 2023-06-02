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Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)

Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)
Загалом пошкодження отримали 65 будівель. Фото: Павло Кириленко

Протягом минулої доби росіяни вбили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці та Часовому Яру. Ще 12 людей в області дістали поранення. Крім того, перевіряється інформація щодо ще одного загиблого у Вугледарі.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, вночі росіяни завдали удару по Торецьку. Внаслідок обстрілів було пошкоджено 15 багатоповерхівок, 5 приватних будинків і 7 адмінбудівель. Дві людини дістали поранення. 

Крім цього, росіяни поцілили у школу, де був розташований Пункт незламності. Кириленко повідомляє, що туди прилітає не вперше, оскільки рашисти навмисно обстрілюють ті об'єкти, які надають гуманітарну допомогу й підтримку цивільним людям.

На Волноваському напрямку пошкоджено 3 будинки в Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка Вугледарської громади. На Донецькому напрямку впродовж доби 7 разів ворог обстріляв Курахівську шромаду і пошкодив 4 багатоповерхівки, 13 приватних будинків і 1 адмінбудівлю.

Фото 2 — Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)
Фото 3 — Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)
Фото 4 — Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)
Фото 5 — Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)
Фото 6 — Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)
Фото 7 — Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)
Фото 8 — Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)
Фото 9 — Обстріли Донеччини: дві людини загинули, ще 12 - отримали поранення (ФОТО)

Також було зафіксовано обстріли Красногорівки та Максимільянівки. На Горлівському напрямку під ворожим вогнем оринився Часів Яр, одна людина отримала поранення, пошкоджено 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. У Костянтинівській громаді пошкоджено 4 приватні будинки. На Лисичанському напрямку 2 людини поранено у Сіверську.

Загалом в області пошкодження отримали 65 будівель.

Нагадаємо, протягом доби 31 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — в Удачному та Часовому Яру. Ще 5 людей в області дістали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко