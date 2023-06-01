Обстріли Донеччини: двоє людей загинули, ще 5 поранені

Російська армія продовжує воювати з мирним населенням Донецької області. Протягом минулої доби росіяни вбили 2 жителів Донеччини — в Удачному та Часовому Яру. Ще 5 людей в області дістали поранення.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

Кириленко розповів, що на Горлівському напрямку окупанти поранили 1 людину та пошкодили 3 будинки у Костянтинівці. Ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю у Сіверську, пошкоджено 3 будинки у Кривій Луці Лиманської громади.

За його словами, на Слов'янськ ворог скинув бомбу ФАБ-250, внаслідок чого було пошкоджено 7 будинків. На Донецькому напрямку пошкоджено будинок та лінії електропередач в Очеретиному. Авдіївка зазнала артилерійських і танкових обстрілі.

Зранку 1 червня росіяни обстріляли Удачне — 1 людина загинула, ще двоє отримали різні поранення.

Протягом доби 30 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Часовому Яру. Ще 6 людей в області дістали поранення. Росіяни обстріляли будинки, школу і медзаклади.