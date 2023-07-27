Обстріли Донеччини. Окупанти за добу вбили одну людину та поранили ще девʼятьох

Російські війська протягом 26 липня обстрілами Донеччини вбили одну людину в регіоні й поранили девятьох. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 27 липня.

На Донецькому напрямку окупанти пошкодили два будинки в Кураховому. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з "Градів" і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському коксохімічному заводу.

У Мар'їнській громаді поранено дві людини: у Красногорівці і Новомихайлівці. Ще одна людина поранена в Соловйовому Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, у Торецьку – пʼять, у Залізному – один. У Часовоярській громаді ворог пошкодив пʼять будинків. Крім того, один будинок пошкоджено в Білокузьминівці Костянтинівської громади. А у Васюківці Соледарської громади одна людина отримала поранення.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і два – в Торському Лиманської громади.

Нагадаємо, протягом 25 липня росіяни вбили двох жителів Донеччини. Ще двоє людей за ту добу отримали поранення.