Обстріли Донеччини: окупанти за добу вбили пʼятьох людей та поранили ще девʼятьох

Російські окупанти протягом 5 квітня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого пʼятеро жителів регіону загинули, а ще девʼятеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку з систем “Ураган”. Там загинули дві людини, четверо отримали поранення.

На Волноваському напрямку зазнав авіаудару Вугледар. Обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися артобстріли Мар'їнки та Красногорівки та поодинокі обстріли Авдіївки. Інформація про постраждалих не надходила.

На Горлівському напрямку в Бахмуті двоє цивільних загинули, ще двоє отримали поранення. Ворог пошкодив дитсадок, два приватні будинки та три багатоповерхівки. У Соледарській громаді пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, два приватні будинки та крамницю в Никифорівці, а також три будинки у Васюківці. Крім того, війська РФ обстріляли околиці Часовоярської і Торецької громад.

На Лисичанському напрямку окупанти здійснили масований артобстріл Званівки: пошкоджено школу, будинок культури, крамницю і понад 20 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях.

Нагадаємо, протягом 4 квітня війська РФ обстрілами вбили чотирьох жителів Донеччини, поранили ще 11. Загарбники також атакували будівлі в низці населених пунктів регіону.