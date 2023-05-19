Обстріли Донеччини. Окупанти за добу вбили та поранили декількох жителів регіону

Російські окупанти протягом доби 18 травня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого двоє людей загинули, а девʼятеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окремо він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 19 травня.

За словами Кириленка, серед ночі росіяни ударили безпілотниками по Покровську й поцілили у складські приміщення.

На Волноваському напрямку одна людина загинула у Великій Новосілці. Також ворог обстрілював Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Богоявленку.

На Донецькому напрямку під російські обстріли сім разів потрапила Курахівська громада – там пошкоджено два будинки. Також окупанти атакувади Українськ зі "Смерчів", чим поранили двох людей, пошкодили 14 приватних будинків і 13 двоповерхівок. Авдіївка протягом доби зазнавала обстрілів з "Градів", артилерії і танків. Крім того, ворог стріляв із артилерії по Мар'їнці, Георгіївці та Очеретинській громаді.

На Горлівському напрямку в Торецьку поранені двоє людей, пошкоджено пʼять корпусів лікарні, багатоповерхівку та вісім торговельних точок. Також війська РФ пошкодили один будинок у Нью-Йорку та чотири – в Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано будинок у Верхньокам'янському та крамницю – у Переїзному. У Лиманській громаді ворог пошкодив будинок у Зарічному.