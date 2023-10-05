Обстріли Донеччини: пошкоджено 32 будинки, є загиблий та поранені

Станом на ранок, 5 жовтня, російські загарбники продовжують обстрілювати мирне населення Донецької області. Протягом доби, внаслідок російський атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Згідно з повідомленням, одна людина загинула у Красногорівці. Поранення отримали мешканці Авдіївки, Торецька та Північного.

Окрім цього, загарбники пошкодили 17 будинків у Торецьку, 9 - у Часовоярській громаді, 4 будинки у Райському. Також є руйнування у Неліпівці і Новогригорівці.

Окрім цього, на Лисичанському напрямку у Сіверську ворожі обстріли пошкодили 2 будинки. У Лиманській громаді зафіксовано 23 обстріли, наслідки уточнюються.

Нагадаємо, 2 жовтня окупанти з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах. Також росіяни атакували сільгосппідприємство у селі Новоукраїнка Вуглегірської громади, внаслідок чого були поранені двоє робітників.