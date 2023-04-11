Обстріли Донеччини: пошкоджено газопровід, є поранені

Російські військові протягом минулої доби завдали ударів по Донецькій області. За 10 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному і Максимільянівці.

На Волноваському напрямку 3 будинки пошкоджено, на Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному — внаслідок ракетного удару пошкоджено господарчі споруди, написав очільник області Павло Кириленко.

Протягом доби росіяни 5 разів обстріляли Курахове, але ніхто з дюдей не постраждав. У Костянтинівці внаслідок артобстрілу та ракетних ударів пошкоджено 16 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і газопровід, одна людина отримала поранення.

Також пошкоджено будинок у Марковому. Три будинки пошкоджено у Торецькій громаді, зафіксовано обстріли Соледарської громади. На Лисичанському напрямку зруйновано господарські будівлі у Ямполі Лиманської громади, пошкоджено будинки у Сіверську.

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 9 березня завдали удару зі "Смерчів" по Дружківці, внаслідок чого було поранено 2 людини, пошкоджено 10 будинків. Також дві ракети С-300 ворог випустив по Краматорську.