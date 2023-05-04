Обстріли Донеччини: пошкоджено понад півсотні будинків, є загиблі і поранені

Вночі, 4 травня, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього було пошкоджено корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Загалом в області було пошкоджено 56 будинків.

На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Новоукраїнка та Пречистівка, було пошкоджено будинок, повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, обстрілів зазнала й Авдіївка. По ній ворог вдарив з артилерії та Градів, а також завдав авіаракетного удару через що було пошкоджено будинки та територія підприємства.

У Курахівській громаді обстріли пошкодили 6 житлових будинків, у Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Окрім цього, ще 7 будинків було пошкоджено у Часовоярській громаді, 11 у Соледарській і 22 у Торецькій. У Сіверській громаді пошкоджено 4 будинки.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Зарічному Лиманської громади. Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 9.

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, в ніч на 3 травня ворог вдарив по Костянтинівці, а протягом доби 2 травня обстріляв низку населених пунктів.