Обстріли Донеччини. Рашисти вбили одну людину та поранили ще 8 жителів регіону

Російські війська протягом доби 20 травня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула та ще вісім дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого пошкоджені два корпуси навчальних закладів та будівля депо.

Наслідки обстрілів. Фото: Павло Кириленко/Telegram

На Волноваському напрямку ворог бив по Вугледару - 4 авіаудари та 17 артобстрілів.

Наслідки обстрілів. Фото: Павло Кириленко/Telegram

На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Вовченці Курахівської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку одна людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади, також у селі зруйновано 3 будинки. Торецьк зазнав ракетного удару та масованого обстрілу з "Градів", внаслідок чого поранено шестеро людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 2 крамниці, корпус лікарні, аптеку, ангар та котельню. Ще 2 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. У Васюківці Соледарської громади пошкоджено школу та щонайменше 4 будинки.

"Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 8", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 18 травня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого двоє людей загинули, а девʼятеро отримали поранення.