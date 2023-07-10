Обстріли Донеччини: росіяни 115 разів вдарили по Вугледару

Війська Російської Федерації продовжують тероризувати мирних жителів Донецької області. Вночі, 10 липня, росіяни вдарили по Краматорську і поцілили по території підприємства. У Лиманській громаді окупанти поранили одну людину у Ямполі.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

Згідно його інформації, під ворожий вогонь потрапив Вугледар. Місто було обстріляне 115 разів.

По Авдіївці окупанти завдали 2 масованих артобстріли, постраждали 4 вулиці. Також було зафіксовано обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади, околиць Очеретинської громади.

Під щільний ворожий вогонь потрапила Торецька громада. У Торецьку окупанти пошкодили 4 будинки і котельню, у Дружбі пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

Нагадаємо, 8 липня, армія країни-агресора РФ завдала удару по місту Лиман Донецької області з РСЗВ. Щонайменше шестеро людей загинули і п'ятеро були поранені внаслідок обстрілу окупантами приватного сектора.

У Донецькій області росіяни не припиняють обстрілювати помешкання мирних жителів. Протягом 6 липня окупанти на Донеччині вбили одну людину, ще 5 - отримали поранення.