Обстріли Донеччини: росіяни вбили трьох людей, ще десятеро - поранені

Російські загарбники продовжують воювати з цивільним населенням Донецької області. Протягом минулої доби росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Сергіївці та 1 у Миколаївці. Ще 10 людей за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко.

За інформацією Кириленка, росіяни вдарили крилатою ракетою у школу в Сергіївці Удачненської громади. Там загинули 2 людини загинули, а ще 6 отримали поранення. Ще одну школу окупанити знищили авіаударом по селу Роздолівці Соледарської громади.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і одна отримала поранення у Миколаївці Костянтинівської громади. У Новодмитрівці пошкоджено 4 будинки. Пошкоджено приватні будинки у Рай-Олександрівці Миколаївської громади.

Ще одна людина була поранена внаслідок обстрілу смт Шевченко Покровської громади. У Краматорську окупанти пошкодили будинок.

На Донецькому напрямку рашисти поранили одну людину і пошкодили три будинки у Гострому Курахівської громади. На Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки у Часовоярській громаді і 1 будинок у Щербинівці Торецької громади.

На Лисичанському напрямку у Сіверську зруйновано 2 будинки. У Колодязях Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 5.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Донеччини 29 червня двоє людей отримали поранення.