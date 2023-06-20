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Обстріли Донеччини. Росіяни за добу поранили пʼятьох цивільних
Російські окупанти протягом 19 червня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, поранивши пʼятьох людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що трьох постраждалих зафіксували в Часовому Яру, ще по одній людині отримали поранення в Залізному та Іванівському.
Також чиновник поінформував про ситуацію станом на ранок 20 червня.
За його словами, протягом ночі росіяни стріляли по Рай-Олександрівці Миколаївської громади, пошкодивши лінії електропередач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На Донецькому напрямку під ранок ворог обстріляв Курахове з артилерії. Авдіївка зазнала двох ракетних ударів, обстрілів із артилерії і танків.
На Горлівському напрямку війська РФ здійснили численні обстріли Торецької громади: в Залізному було пошкоджено два будинки, а в Дружбі – один. У Соледарській громаді під вогнем перебували Васюківка й Роздолівка. А в Костянтинівській громаді пошкоджено два будинки: в Миколаївці та Червоному.
На Лисичанському напрямку загарбники зруйнували два будинки і пошкодили ще шість у Торському Лиманської громади. Крім того, пʼять будинків було пошкоджено у Званівці.