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Обстріли Донеччини. Росіяни за добу поранили пʼятьох цивільних

Донеччина, руйнування
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти протягом 19 червня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, поранивши пʼятьох людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що трьох постраждалих зафіксували в Часовому Яру, ще по одній людині отримали поранення в Залізному та Іванівському.

Також чиновник поінформував про ситуацію станом на ранок 20 червня.

За його словами, протягом ночі росіяни стріляли по Рай-Олександрівці Миколаївської громади, пошкодивши лінії електропередач.

На Донецькому напрямку під ранок ворог обстріляв Курахове з артилерії. Авдіївка зазнала двох ракетних ударів, обстрілів із артилерії і танків.

На Горлівському напрямку війська РФ здійснили численні обстріли Торецької громади: в Залізному було пошкоджено два будинки, а в  Дружбі – один. У Соледарській громаді під вогнем перебували Васюківка й Роздолівка. А в Костянтинівській громаді пошкоджено два будинки: в Миколаївці та Червоному.

На Лисичанському напрямку загарбники зруйнували два будинки і пошкодили ще шість у Торському Лиманської громади. Крім того, пʼять будинків було пошкоджено у Званівці.

Автор:
Артем Ющенко