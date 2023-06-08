Обстріли Донеччини. Ворог вдарив ракетами по Авдіївці

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Донецької області. Так, зранку 8 червня ворог вдарив ракетами по Авдіївці.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Зранку 4 ракети ворог випустив по Авдіївці — поранено одну людину", - зазначив він.

Крім того, протягом доби 7 червня окупанти завдали авіаудару по Нескучному на Волноваському напрямку, внаслідок чого пошкоджено будинки на 4 вулицях.

На Донецькому напрямку під обстріли тричі потрапляла Курахівська громада.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілу Торецька поранення отримала одна людина. Також у місті пошкоджені 3 будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Званівці, також зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади.

Також росіяни ввечері обстріляли Українськ, внаслідок чого 3 людини загинули і 5 поранено, серед загиблих - 4-річний хлопчик.

Нагадаємо, протягом доби 6 червня війська РФ обстріляли кілька громад Донеччини. Очільник ОВА Павло Кириленко повідомляв, що загарбники вбили двох людей – у Торському та Північному.