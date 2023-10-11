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Обстріли Донеччини. За добу одна людина загинула, ще двоє поранені
Війська РФ обстрілами Донеччини протягом доби 10 жовтня вбили одну людину. Ще двоє людей поранені. Про це повідомив в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.
Також він поінформував про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 11 жовтня.
Зазначається, що на Волноваському напрямку під обстріли потрапили Вугледар і Максимівка. Обійшлося без жертв.
На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді одна людина загинула у Красногорівці й одна поранена у Катеринівці. В Очеретинській громаді під вогнем перебували Первомайське, Нетайлове і Уманське. Зранку Авдіївка зазнала масованого артобстрілу і двох ракетних ударів. Під обстріл потрапив приватний сектор Курахового.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено два будинки, поранено одну людину. Ще два будинки пошкоджено у Часовоярській громаді. У Соледарській громаді окупанти обстріляли Роздолівку.
На Лисичанському напрямку пошкоджено два будинки: у Сіверську й Зарічному Лиманської громади. В Лимані пошкоджено котельню.
Ситуація на Донеччині: Авдіївка
10 жовтня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Суспільному Донбас" повідомляв, що на північ від міста тривають важкі бої.
Окупанти здійснювали масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та "Градів".
У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 11 жовтня вказано, що на Авдіївському напрямку загарбники активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського. Українські захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.
Барабаш вранці в ефірі "Суспільне. Спротив" сказав, що бої тривають, але не так "гаряче", як напередодні.
"Ніч пройшла більш-менш спокійно. Було з два десятки хаотичних поодиноких "прильотів" по старій частині міста, трохи було по центральній", – поінформував він.