Обстріли Донеччини. За добу стало відомо про трьох загиблих людей, ще шестеро поранені

На Донеччині протягом доби 28 вересня стало відомо про трьох загиблих жителів регіону. Ще шестеро людей отримали поранення. Про це повідомив в.о. очільника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Також він поінформував про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 29 вересня.

Зазначається, що зранку росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади.

На Донецькому напрямку в Красногорівці двоє людей загинули, ще троє поранені. У Курахівській громаді окупанти обстріляли Гостре й Курахівку, пошкодивши медзаклад.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено дві багатоповерхівки. Костянтинівка зазнала двох авіаударів, артобстрілу й ракетного удару, внаслідок чого троє людей поранені, а також пошкоджено шість будинків, кав'ярню, крамницю, два корпуси училища й адмінбудівлю. Крім того, під обстріли потрапило Маркове – там пошкоджено пʼять будинків.

На Лисичанському напрямку в Званівці зруйновано чотири будинки й чотири господарчі будівлі. У Лиманській громаді зафіксовано 20 обстрілів, у результаті яких загорілася суха трава поблизу Новоселівки.