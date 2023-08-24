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Події
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Обстріли Донеччини. За добу в регіоні загинула одна людина, ще четверо поранені

Донеччина, школа, руйнування
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

На Донеччині внаслідок російської агресії протягом 23 серпня загинула одна людина, а ще четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 24 серпня.

Зазначається, що вночі під ворожий удар потрапило Прелесне Черкаської громади, там пошкоджено ферму. А вранці росіяни обстріляли околиці Краматорської громади, пошкодивши приватні будинки.

На Волноваському напрямку пошкоджено 10 будинків у Максимівці і два – в Богоявленці Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Зоряному Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку пошкоджено шість будинків у Часовоярській громаді. 

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і школу у Званівці.

Нагадаємо, добою раніше війська РФ обстрілами вбили трьох людей на Донеччині. Ще чотирьох було поранено.

Автор:
Артем Ющенко