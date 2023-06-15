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Події
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Обстріли Донеччини. За добу в регіоні загинула одна людина, ще троє поранені

Донецька область, знак
Донецька область. Фото: Павло Кириленко / Facebook

Російська армія протягом доби 14 червня обстріляла кілька населених пунктів Донецької області, вбивши одну людину та поранивши ще трьох. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він також поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 15 червня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку ворог пошкодив господарчі будівлі в Новоукраїнці Вугледарської громади, під вогнем перебували також Максимівка та Вугледар.

На Донецькому напрямку в Мар'їнській громаді росіяни обстріляли Єлизаветівку та Катеринівку. Крім того, окупанти відкривали вогонь по Красногорівці, пошкодивши щонайменше шість будинків.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді було пошкоджено дві промислові будівлі в Нью-Йорку та один будинок у Неліпівці. В Костянтинівській громаді війська РФ пошкодили ліцей та церкву в Марковому. А в Часовоярській громаді пошкоджено один будинок.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Переїзному Званівської громади, окупанти пошкодили сім будинків.

Автор:
Артем Ющенко