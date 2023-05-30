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Категорія
Події
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Обстріли Донеччини. За добу в регіоні загинули двоє людей, ще 10 поранені

Донеччина, будинок, руйнування
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти обстрілами Донеччини протягом 29 травня вбили двох жителів регіону й поранили ще десятьох. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію станом на ранок 30 травня.

На Волноваському напрямку під ворожим мінометним вогнем перебувала Велика Новосілка. Крім того, трьох авіаударів та 15 артобстрілів протягом доби зазнав Вугледар. Також у громаді потерпають Новоукраїнка, Пречистівка та Максимівка.

На Донецькому напрямку під ранок росіяни здійснили масований артобстріл Авдіївки. Пʼять разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому росіяни пошкодили сім приватних будинків, дві багатоповерхівки та сільгосппідприємство, а у Вовченці та Гострому – по одному будинку. Під вогнем артилерії також були Красногорівка та Георгіївка.

На Горлівському напрямку двоє людей загинули й восьмеро отримали поранення внаслідок бомбового удару по Торецьку. Війська РФ знищили АЗС, пошкодили дві багатоповерхівки, дві адмінбудівлі та школу. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки. Зранку відбувся й артобстріл Костянтинівки – ворог пошкодив підприємство.

На Лисичанському напрямку двоє людей отримали поранення у Званівці. А в Сіверську були пошкоджені будинок і нежитлове приміщення.

Автор:
Артем Ющенко