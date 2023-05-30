Обстріли Донеччини. За добу в регіоні загинули двоє людей, ще 10 поранені

Російські окупанти обстрілами Донеччини протягом 29 травня вбили двох жителів регіону й поранили ще десятьох. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію станом на ранок 30 травня.

На Волноваському напрямку під ворожим мінометним вогнем перебувала Велика Новосілка. Крім того, трьох авіаударів та 15 артобстрілів протягом доби зазнав Вугледар. Також у громаді потерпають Новоукраїнка, Пречистівка та Максимівка.

На Донецькому напрямку під ранок росіяни здійснили масований артобстріл Авдіївки. Пʼять разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: у Кураховому росіяни пошкодили сім приватних будинків, дві багатоповерхівки та сільгосппідприємство, а у Вовченці та Гострому – по одному будинку. Під вогнем артилерії також були Красногорівка та Георгіївка.

На Горлівському напрямку двоє людей загинули й восьмеро отримали поранення внаслідок бомбового удару по Торецьку. Війська РФ знищили АЗС, пошкодили дві багатоповерхівки, дві адмінбудівлі та школу. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки. Зранку відбувся й артобстріл Костянтинівки – ворог пошкодив підприємство.

На Лисичанському напрямку двоє людей отримали поранення у Званівці. А в Сіверську були пошкоджені будинок і нежитлове приміщення.