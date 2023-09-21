Обстріли Донеччини. За добу в регіоні загинули пʼятеро людей

Російські окупанти протягом доби 20 вересня обстрілами Донеччини вбили пʼятьох людей. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Також там поінформували про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 21 вересня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку Вугледар зазнав чотирьох авіаударів і 28 обстрілів, загинула одна людина. Двічі війська РФ обстріляли з артилерії Новоукраїнку. Зранку під вогонь потрапило Вільне Поле Комарської громади, а Урожайне Великоновосілківської громади зазнало авіаудару.

На Донецькому напрямку Курахівська громада двічі опинилася під обстрілами ввечері і один раз – вранці. Також вранці загарбники здійснили масований артобстріл Авдіївки й обстріляли околиці Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді загинули чотири людини: дві – в Торецьку і стільки ж – у Північному. Пошкоджено три будинки у Неліпівці і два – в Залізному. У Соледарській громаді під вогнем перебувала Роздолівка й Васюківка. В Іллінівській громаді постраждали Плещіївка та Русин Яр. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки й інфраструктурний об'єкт.

На Лисичанському напрямку під обстрілами опинилися Сіверськ, а також Торське, Зарічне і Ямпіль Лиманської громади.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині внаслідок російської агресії пʼятеро людей отримали поранення. Більшість постраждалих зафіксували в Богоявленці.