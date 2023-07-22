Обстріли Донеччини: за добу в регіоні загинули шестеро людей, ще пʼятеро поранені

Російські окупанти протягом 21 липня обстрілами Донеччини вбили шістьох жителів регіону й поранили ще пʼятьох. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 22 липня.

Зазначається, що в Торецькій громаді війська РФ скинули три авіабомби на Нью-Йорк. Унаслідок цього чотири людини загинули, троє отримали поранення. Загарбники пошкодили 16 будинків та адмінбудівлю.

У селі Дружба загинули двоє дітей, одна людина поранена. Крім того, пошкоджено будинок у Залізному.

Також окупанти атакували Краматорськ ракетами С-300. Ворог поцілив по підприємству.

На Волноваському напрямку окупанти двічі обстріляли з “Градів” Пречистівку. 21 раз росіяни відкривали артилерійський вогонь по Вугледару.

На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді під вогнем перебували Красногорівка і Новомихайлівка. В Курахівці ворог пошкодив чотири будинки, на околицях громади випалено поле пшениці. На ранок загарбники здійснили артобстріл Авдіївки, обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку, крім Торецької громади, під обстрілами перебувала Костянтинівка – там одна людина поранена, пошкоджено пʼять багатоповерхівок, 30 приватних будинків, дитсадок, газогін і водогін. У Часовоярській громаді війська РФ пошкодили чотири приватні будинки.

На Лисичанському напрямку під обстрілами перебували Лиманська громада й Сіверськ.