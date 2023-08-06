Обстріли Донеччини. За добу загинули двоє людей, ще стільки ж поранені

На Донеччині внаслідок російських обстрілів протягом 5 серпня загинули двоє цивільних людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також він поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 6 серпня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку окупанти зруйнували будинок у Максимівці Вугледарської громади. Під вогнем також були Вугледар і Богоявленка.

На Донецькому напрямку протягом доби росіяни обстрілювали Красногорівку Мар'їнської громади, Курахове та Авдіївку.

На Горлівському напрямку в Нью-Йорку одна людина загинула, двоє отримали поранення, пошкоджено 14 будинків і школу. У Торецьку війська РФ пошкодили адмінбудівлю, а в Часовоярській громаді – два приватні будинки, багатоповерхівку і промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Торському Лиманської громади. У Сіверську зруйновано два будинки, ще три пошкоджено.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині було поранено одну людину. Постраждалу особу зафіксували в Авдіївці, яка зазнала масованого артобстрілу.