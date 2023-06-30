Обстріли Донеччини. За добу внаслідок російських обстрілів поранені двоє цивільних

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Донецької області.Так, внаслідок обстрілів 29 червня двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зокрема, на Волноваському напрямку росіяни 17 разів обстріляли Вугледар, під ворожим вогнем також були Новоукраїнка та Богоявленка.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Красногорівки Мар'їнської громади та Очеретиного.

На Горлівському напрямку ворог бив по Костянтинівці зі Смерчів, внаслідок чого пошкоджено 18 приватних будинків, крамницю, склад, водопровід і газопровід. Протягом доби також відбувалися хаотичні обстріли Торецької і Часовоярської громад.

На Лисичанському напрямку внаслідок ворожих атак зруйновано будинок у Званівці та зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.

Нагадаємо, війська РФ випустили дві ракети по Краматорську ввечері 27 червня. Загарбники влучили у заклад харчування, вибуховою хвилею також було пошкоджено багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди. Внаслідок удару 12 людей загинули та 65 травмовано.