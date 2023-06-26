Обстріли Донеччини. За добу внаслідок російських обстрілів поранені троє цивільних (ФОТО)

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Донецької області. Так, у ніч на 26 червня ворог вдарив ракетами по Дружківці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок чотирьох ракетних ударів у Дружківці пошкоджені 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки, перебито водопостачання.

Крім того, за минулу добу, 25 червня, росіяни 19 разів обстріляли з артилерії Вугледар, обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних будинків у Курахівці. Авдіївка ввечері зазнала артобстрілу, а на світанку — обстрілу з "Градів". У Єлизаветівці Мар'їнської громади ворожі обстріли пошкодили будинок та лінії електропередач.

На Горлівському напрямку внаслідок атак росіян одна людина отримала поранення у Сухій Балці Торецької громади, а у Північному і Часовоярській громаді пошкоджені будинки.

На Лисичанському напрямку зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади — без жертв і руйнувань.

"Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, уночі 26 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей ворога.