Обстріли Донецької області: під ворожий вогонь потрапили 17 населених пунктів

Поліцейські задокументували обстріли 17 населених пунктів Донецької області. Окупанти били по мирному населенню з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії та танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Росіяни дев’ять разів атакували Авдіївку. Під обстріл також потрапили Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, Краматорськ, Соледар, Курахове, Залізне, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Красногорівка, Веселе, Кліщіївка, Максимільянівка, Плещіївка, Сєверне, Хромове.

Внаслідок атак знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів - 7 житлових будинків, підприємства, гараж, автомобіль.

Зокрема, ракетами "С-300" росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. Снаряди влучили на територію підприємств, інформації щодо постраждалих немає.

З авіації, "Градів" та артилерії ворог бив по Авдіївці. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель. Також поранено цивільних громадян у Соледарі та Кліщіївці.

Раніше в Кураховому росіяни поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок в центрі міста. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні, де і перебувала людина, яка отримав поранення.

Крім того, російські загарбники вранці 3 січня також обстріляли Курахове. Тоді внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.