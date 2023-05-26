На Донеччині жертвами обстрілів протягом доби стали двоє людей

Протягом 25 травня внаслідок російських обстрілів Донецької області загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він також поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 26 травня.

Зазначається, що напередодні росіяни поцілили у греблю Карлівського водосховища, внаслідок чого під загрозою підтоплення опинилися шість населених пунктів, де проживає 981 людина. Звідти евакуювали 26 осіб, зокрема вісьмох дітей. За словами Кириленка, на ранок ситуація стабілізувалася, рівень води спадає. Транспортне сполучення у громаді працює.

На Волноваському напрямку окупанти обстріляли Шахтарське Великоновосілківської громади, чим пошкодили три будинки.

На Донецькому напрямку протягом ночі тривали обстріли Мар'їнки та Георгіївки, одна людина загинула у Красногорівці. Крім того, двічі під вогонь потрапило Курахове – там пошкоджено щонайменше два приватні будинки та одну двоповерхівку.

На Горлівському напрямку окупанти пошкодили чотири багатоповерхівки у Костянтинівці та приватний будинок у Плещіївці Іллінівської громади. При цьому в Часовоярській громаді ворог пошкодив пʼять приватних будинків. А в Торецькій громаді було пошкоджено три будинки та будівлю підприємства у Нью-Йорку.

На Лисичанському напрямку під вогнем перебували Сіверськ і Дронівка.