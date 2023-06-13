Обстріли Донецької області. Війська РФ за добу вбили одну людину й поранили ще пʼятьох

Російські окупанти протягом 12 червня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула, а пʼятеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він також поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 13 червня.

Зазначається, що на Волноваському напрямку у Великоновосілківській громаді загарбники поранили одну людину в Багатирі й пошкодили два будинки в Шахтарському.

На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді під вогнем артилерії перебували Красногорівка, Костянтинівка та Катеринівка. В Курахівській громаді окупанти пошкодили три будинки в Курахівці й два – у Кураховому. Крім того, війська РФ завдали авіаракетного удару по Желанному Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку одна людина загинула, а двоє отримали поранення в Костянтинівці – там пошкоджені шість будинків. У Торецькій громаді росіяни пошкодили два будинки: в Північному та Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено три будинки. А у Васюківці Соледарської громади пошкоджено будинки на двох вулицях.

На Лисичанському напрямку в Лиманській громаді окупанти пошкодили два будинки в Торському і стільки ж – в Зарічному.