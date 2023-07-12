Обстріли Донецької області. За добу внаслідок російських обстрілів поранені 4 цивільних (ФОТО)

Окупаційні війська РФ не припиняють терор мирного населення Донецької області. За минулу добу, 11 липня, внаслідок обстрілів ворога четверо жителів регіону отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, на Горлівському напрямку у Торецьку внаслідок російських атак поранено одну людину, там також пошкоджено 12 будинків. Ще один будинок пошкоджено у Щербинівці та кілька у Часовоярській громаді.

Наслідки обстрілів. Фото: Павло Кириленко/Telegram

На Лисичанському напрямку через ворожі обстріли одна людина отримала поранення у Сіверську, там також пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. Ще два будинки зруйновано у Торському Лиманської громади.

Наслідки обстрілів. Фото: Павло Кириленко/Telegram

"Всього за добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, 10 липня росіяни 14 разів обстріляли Вугледар з артилерії та завдали удару по Новоукраїнці. Внаслідок обстрілів 3 жителів Донеччини загинули, ще семеро – отримали поранення.