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Обстріли Нікополя: є поранена, пошкоджено газопроводи і лінії електропередач

нікополь, обстріли
У Нікополі пошкоджень зазнали 17 приватних і багатоповерхових будинків. Фото: Сергій Лисак

20 травня російські війська знову завдали удару по Дніпропетровській області. Окупанти випустили з важкої артилерії понад 20 снарядів. Били по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

Внаслідок обстрілів було поранено 46-річну жінку, повідомив очільник області Сергій Лисак.

Під ворожий вогонь потрапили сонячні панелі, газопроводи та лінії електропередач. Без світла нині майже тисяча нікопольчан.

За його словами, у Нікополі пошкоджень зазнали 17 приватних і багатоповерхових будинків, паркани та господарські споруди.

Російські військові не припиняють тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. 19 травня ворог тричі обстріляв Нікопольщину.

Окрім цього, 17 травня, внаслідок обстрілів Дніпропетровщини пошкоджень зазнали шість газогонів і сім ліній електропередач. Окупанти понівечили поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторію, сільгосппідприємство та магазин.

Автор:
Тетяна Гойденко