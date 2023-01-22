Обстріли прикордоння Харківщини: в одному з сіл загинула жінка, у Вовчанську поранено чоловіка

67-річна жінка загинула в результаті артилерійського обстрілу села Петрівка Золочівської громади 22 січня. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, обстріл стався біля 14:30. Зафіксовано влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок тієї ж громади, внаслідок чого були пошкоджені могили.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу). Там уточнюють, що загибла 66-річна жінка під час обстрілу перебувала у господарській будівлі, яку було повністю зруйновано.

Також у неділю під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. Поранення отримав 49-річний чоловік, його госпіталізували у середньому стані.

Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що минулої доби, за словами Синєгубова, російським обстрілом було пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки в Куп'янську. Раніше ж, 19 січня, російські війська зі ЗРК С-300 уразили будівлю школи у Куп'янську. Тоді обійшлося без постраждалих.

Крім того, руйнувань 21 січня дістала приватна забудова Вовчанська. А у селищі Ветеринарне Дергачівської громади поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.