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Обстріли Станіслава на Херсонщині: кількість постраждалих зросла

Станіслав, Херсонщина, обстріл
Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Унаслідок російських обстрілів села Станіслав Херсонської області поранення отримали десять людей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що серед постраждалих – девʼятирічна дитина. 

Девʼятьом пораненим лікарі надали допомогу та відпустили додому. Одну жінку госпіталізували до медзакладу у Херсоні.

Фото 2 — Обстріли Станіслава на Херсонщині: кількість постраждалих зросла
Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram
Фото 3 — Обстріли Станіслава на Херсонщині: кількість постраждалих зросла
Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram
Фото 4 — Обстріли Станіслава на Херсонщині: кількість постраждалих зросла
Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram
Фото 5 — Обстріли Станіслава на Херсонщині: кількість постраждалих зросла
Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Станіслав удень 8 травня. Повідомлялося про шістьох постраждалих, зокрема, про хлопчика, який отримав мінно-вибухові травми та поранення голови.

Протягом 7 травня загарбники 42 рази обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, поранивши двох людей.

Автор:
Артем Ющенко