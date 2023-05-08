Обстріли Станіслава на Херсонщині: кількість постраждалих зросла

Унаслідок російських обстрілів села Станіслав Херсонської області поранення отримали десять людей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що серед постраждалих – девʼятирічна дитина.

Девʼятьом пораненим лікарі надали допомогу та відпустили додому. Одну жінку госпіталізували до медзакладу у Херсоні.

Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram Наслідки російських обстрілів села Станіслав 8 травня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Станіслав удень 8 травня. Повідомлялося про шістьох постраждалих, зокрема, про хлопчика, який отримав мінно-вибухові травми та поранення голови.

Протягом 7 травня загарбники 42 рази обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, поранивши двох людей.