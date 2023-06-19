Обстріли Сумщини. Окупанти 16 разів за день атакували область, є жертви

Окупаційні війська РФ протягом 19 червня 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Загалом, під обстріли потрапили Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади.

Так, по Хотінській громаді ворог бив з мінометів (8 вибухів).

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали одна цивільна особа та дитина 2010 р.н.

Миропільську громаду ворог атакував з артилерії (5 вибухів) та з безпілотника квадрокоптерного типу скинув гранату "Ф-1" (1 вибух). Крім того, росіяни били з міномету (6 вибухів), внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.

По Юнаківській громаді окупанти також били з мінометів (9 вибухів), внаслідок чого відбулося влучання по житловому будинку, там загинула одна цивільна особа та одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).

На Новослобідську громаду росіяни скинули 7 мін, а по Білопільській та Середино-Будській громадах били з мінометів (2 та 4 вибухи відповідно).

Шалигинську громаду рашисти обстріляли з гранатомету АГС (3 вибухи).

Нагадаємо, російські окупаційні війська 18 червня знову обстріляли прикордоння Сумської області, внаслідок чого загинули батько та син.