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Обстріли Сумщини. Росіяни 18 разів за день атакували область, є руйнування

Фото: управління ДСНС у Сумській області
Фото: управління ДСНС у Сумській області

Російські окупаційні війська протягом дня 21 червня дійснили 18 обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано 118 вибухів.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Загалом, під обстріли потрапили Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Великописарівська, Хотінська, Есманська громади.

Так, Білопільську громад ворог обстріляв з мінометів (28 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватні житлові приміщення, літню кухню та господарче приміщення. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. Також з території РФ ворожим гелікоптером здійснено пуск 5 некерованих ракет типу "НУРС" та зафіксовано обстріл з РПГ-7 (2 вибухи).

Також окупанти били з мінометів по Юнаківській громаді (3 вибухи).

Середино-Будську і Великописарівську громади росіяни обстріляли з артилерії та мінометів. У Великописарівській громаді було попадання в фермерське господарство. 

Також ворог обстрілював з мінометів Хотінську та Есманську громади.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ протягом 19 червня 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 101 вибух.

Автор:
Ніна Комащенко