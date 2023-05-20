Обстріли та атака безпілотником: росіяни продовжують тероризувати Харківську область

20 травня російські окупаційні війська обстріляли місто Куп’янськ, внаслідок чого було поранено двох чоловіків. Також під ворожий вогонь потрапило місто Вовчанськ. Там росіяни пошкодили житловий будинок та господарчі споруди.

Як повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов, 44-річного чоловіка було госпіталізовано до лікарні, а 61-річний постраждалий отримав медичну допомогу на місці.

Через обстріли, на площі близько 800 кв м., спалахнула пожежа.

Окрім цього, за повідомленням Харківської обласної прокуратури, російські військові запустили на Харків безпілотник, який влучив у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе "Ланцет".

19 травня російські військовослужбовці обстріляли село Синьківка Куп‘янського району. Отримала поранення 43-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, кілька днів тому ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. У районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію.