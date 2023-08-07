Обстріли Харківщини: одна людина загинула, четверо отримали поранення

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по цивільному населенню Харківщини. Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник області Олег Синегубов.

За його словами, внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік. У селі Путникове Куп'янського через обстріли була поранена 61-річна жінка і її 65-річний чоловік.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа.

У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.

Синєгубов додав, що на Куп'янському напрямку тривають бої.

"Минулої доби наші військові дали відсіч спробі ворога піти в наступ східніше Петропавлівки. Окупанти відступили з втратами", - сказав він.

Нагадаємо, протягом 6 серпня ворог кілька разів обстріляв місто Куп‘янськ та інші населені пункти Куп‘янського району Харківської області. Внаслідок обстрілів, одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.