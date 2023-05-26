Обстріли Харківщини: окупанти пошкодили житлові будинки та підприємство

Окупаційні війська в ніч на 26 травня та протягом попередньої доби атакували низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, також зафіксовано руйнування інших споруд.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Саме вночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містах Марефа та Ізюм. В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав.

Загалом протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчанську окупанти ошкодили 2 житлових будинки та господарчі споруди.

У селі Мала Вовча внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. У селі Циркуни —приватний житловий будинок.

Будинок та гараж зазнали руйнувань внаслідок обстрілів Куп’янська.

Напередодні, в ніч на 25 травня, росіяни також завдали численних ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області. Внаслідок атак зафіксували руйнування приватного сектору та цивільної інфраструктури.