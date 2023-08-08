Обстріли Харківщини: окупанти вбили двох людей, ще десятеро отримали поранення

7 серпня близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Внаслідок авіа удару загинули дві людини, а ще дев'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, загиблими є 45-річна жінка та чоловік 65 років. Четверо поранених цівільних – чоловіки 46-ти, 59-ти та 61-го року та 60-річна жінка були госпіталізовані до лікарні, а ще одна 57-річна жінка отримала допомогу на місці. Окрім цього, постраждали два співробітника ДСНС – 22-х та 46-ти років, та двоє поліцейських 21-го та 24-х років. Всі поранені доставлені до лікарні.

Внаслідок ворожого удару було пошкоджено 6 будинків.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби 7 серпня, російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району 63-річний чоловік отримав поранення. У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств, сталася лісова пожежа, а в Куп'янську пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. У селі Чернещина Ізюмського району окупанти завдали ударів по будівлі ферми.

Нагадаємо, протягом доби 6 серпня, ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.