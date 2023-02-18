Обстріли Харківщини росіянами: у Вовчанську є загиблий, в Ківшарівці - поранені

Вдень 18 лютого російська армія обстрілювала Куп'янський та Чугуївський райони Харківської області, внаслідок чого є загиблий та постраждалі. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Зокрема, в селищі Ківшарівка Куп'янської громади близько 14:00 було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного з закладів освіти.

Після 14:00 було обстріляно і Вовчанськ: ворожий снаряд влучив у приватний будинок. За словами керівника області, внаслідок цього загинув цивільний чоловік.

В свою чергу, в Куп'янську через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних мешканців, а в селищі Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, що минулої доби у Дворічній обстрілом було пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа, внаслідок чого загинув 68-річний чоловік. У Вовчанську ж, навпаки, було влучання у центр первинної медико-санітарної допомоги. Загалом ворог напередодні обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.