Обстріли Харківщини: з-під завалів будинку у Вовчанську врятували жінку (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, цієї ночі, близько 03:00, ворог обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки.

Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала.

Крім того, біля 00:30 внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

Синєгубов додав, що під ворожими ударами також перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп'янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.

У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та сталися пожежі, а у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач.

Синєгубов нагадав, про мінну небезпеку на Харківщини. Так, у селі Шестакове Чугуївського району під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. Зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.

Напередодні російські окупанти безперервно обстрілювали з артилерії Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, внаслідок обстрілів центру Куп'янська постраждали 11 цивільних людей. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти.