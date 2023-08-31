Обстріли Харківської області: одна людина дістала поранення, зафіксували численні руйнування

Армія РФ 31 серпня, близько 05:00 обстріляла смт Борова Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Вночі ворог обстріляв село Вільхівка Куп'янського району. Зафіксували пошкодження будинку, що не експлуатується, також виникла пожежа.

Загалом протягом минулої доби росіяни зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

У Куп’янську обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. В селі Осинове виникла пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

По Вовчанську окупанти відкрили вогонь з РСЗВ — пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіль, сталися пожежі.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередач та газову трубу. Касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" росіяни вдарили по с. Загризлове Ізюмського району — пошкоджено будинок.

Напередодні ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району.

Крім того, внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Шийківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.