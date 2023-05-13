Обстріли Херсонщини. Через дії військ РФ є загиблий і постраждалі

Армія країни-агресорки РФ 13 квітня вкотре обстріляла населені пункти Херсонської області, в результаті чого є загиблий та постраждалі. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Окупанти атакували, зокрема, населені пункти Бериславського району. Через прицільний удар по приватному будинку в одному з сіл під завалами загинув чоловік. Ще одного місцевого мешканця госпіталізовано.

Крім того, росіяни завдали ударів по Херсонській та Чорнобаївській громадам, чим травмували трьох осіб.

Ворог пошкодив будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що вранці 13 травня російська авіація завдала ударів по Бериславу. Він зазначав, що обійшлося без постраждалих серед мирних людей.