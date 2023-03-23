Обстріли Херсонщини не вщухають: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 22 березня 54 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу армія країни-агресора РФ здійснила 54 обстріли Херсонської області, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

19 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення: одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Протягом доби 21 березня окупанти 74 рази обстріляли Херсонщину, випустивши 248 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Херсон потрапляв під ворожий удар 8 разів.