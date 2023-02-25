Обстріли Херсонщини не вщухають: окупанти 83 рази відкривали вогонь

Російські окупаційні війська протягом доби 24 лютого 83 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Під удар ворожої артилерії потрапили 34 населені пункти області.

Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, будівлі дошкільного закладу освіти й медичного закладу.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранена 1 людина.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Окупаційні війська РФ 23 лютого обстріляли одну з міських лікарень Херсона. Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу.