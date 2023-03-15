Обстріли Херсонщини не вщухають: загарбники за добу випустили майже 400 снарядів

Російські окупаційні війська протягом доби 14 березня 78 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу армія країни-агресора РФ здійснила 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.

27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства.

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення - 4 людини дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Протягом доби 14 березня через ворожі обстріли на Херсонщині 1 людина загинула, 6 - дістали поранення.