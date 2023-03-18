Обстріли Херсонщини не вщухають: загарбники за добу випустили понад 200 снарядів

Російські окупаційні війська протягом доби 17 березня 50 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 50 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 237 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли 3 рази. Ворожі снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли дві людини дістали поранення, ще одна людина травмувалася через російську міну.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Протягом доби 16 березня росіяни 76 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.